Россия вынуждена отложить поставку Индонезии 11 истребителей Су-35

Джакарта опасается американских санкций за сотрудничество с представителями российской оборонки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Также, по информации издания, в поставке планировалось использовать кредитную схему, средства под которую согласился выделить российский коммерческий банк. Однако он тоже отказался из-за угрозы санкций. Контракт на Су-35 стоимостью свыше 1 миллиарда долларов был подписан в феврале этого года. Поступления первого самолета Индонезия ожидала уже в октябре.