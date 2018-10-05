Россия вынуждена отложить поставку Индонезии 11 истребителей Су-35
Джакарта опасается американских санкций за сотрудничество с представителями российской оборонки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Также, по информации издания, в поставке планировалось использовать кредитную схему, средства под которую согласился выделить российский коммерческий банк. Однако он тоже отказался из-за угрозы санкций. Контракт на Су-35 стоимостью свыше 1 миллиарда долларов был подписан в феврале этого года. Поступления первого самолета Индонезия ожидала уже в октябре.
Комментарии7
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sg103 05 октября 2018 | 05:38
Янкели, ублюдки, умеют вводить санкции. Цунами, землятресение, а теперь еще и извержение вулкана.. Поневоле задумаешься..
А как изящно проходит честнейшая конкуренция у ваших самых демократических в мире хозяев, гомячки. Купишь товар у конкурентов (газ ли, самолеты ли - все едино) получишь санкции. Не поймешь - будут бомбить. Шедевр
Лживые вы мрази и гореть вам и вашим холуям в аду. На пушках и подлости все равно не продержишься бесконечно. Расплата будет тяжкой..
zmeji2011 05 октября 2018 | 05:44
sg103: Вы бы ложились уже спать. Не все так страшно.
С уважением....
book_publisher 05 октября 2018 | 05:54
Принципы Fair Trade - в действии!..
eniro 05 октября 2018 | 06:15
zmeji2011: Баицца. Вдруг часовые проспят. Вон ужо, во что враги ему зад превратили. Страх смотреть...
tag188 05 октября 2018 | 05:49
sg103: Эка, как Вас бомбануло :))
Молодец, подняли с утра настроение :))
Ну не расстраивайтесь так. Ведь санкции нам только на пользу. Польза так и валит :))
sam2018 05 октября 2018 | 05:50
США имеют право и должны защищать свои национальные интересы !
Раша таких прав не имеет и ни когда не будет иметь, пока это не позволят США!
spbdweller 05 октября 2018 | 05:59
Да, контракт они у нас отняли, но никто не отнимет у нас нашу духовность. Мы, в случае чего, даже питаться можем святым духом.