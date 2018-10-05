Совместная пресс-конференция бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора не состоялась

Совместная пресс-конференция бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которая должна была пройти этой ночью в Лас-Вегасе, не состоялась. Ирландец опоздал, россиянин отказался его ждать и покинул зал. «Это неуважение. Всем спасибо. До субботы», — приводит слова Нурмагомедова Sports.Ru. Макгрегор появился в зале спустя 10 минут после ухода российского бойца, объяснив, что опоздал из-за сильных пробок. Он сказал, что Нурмагомедову «не хватило яиц» его подождать. Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.