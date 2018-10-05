Владимир Путин не поедет на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Бракосочетание Шредера и гражданки Кореи Ким Со Ен пройдет сегодня в Германии. Для 74-летнего экс-канцлера это уже пятый брак. О том, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания своего давнего друга ранее писала немецкая газета Bild. Напомню, в августе президент России посетил в частном порядке свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера.