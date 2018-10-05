Владимир Путин не поедет на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Бракосочетание Шредера и гражданки Кореи Ким Со Ен пройдет сегодня в Германии. Для 74-летнего экс-канцлера это уже пятый брак. О том, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания своего давнего друга ранее писала немецкая газета Bild. Напомню, в августе президент России посетил в частном порядке свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера.
Комментарии6
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valian0822 05 октября 2018 | 04:14
Свадебный генерал....
apontiy 05 октября 2018 | 04:29
valian0822: Путин решил отказаться от права первого танца с молодой.
omichka 05 октября 2018 | 04:19
А что, он мог там оказаться в одиночестве?
zibex 05 октября 2018 | 04:24
Не похоже на коротышку, стареет... Пусть Кадырова вместо себя пришлет
condor00 05 октября 2018 | 04:26
Рыбак рыбака... Расчёт Кремля невероятно прост и точный: "конспирологи" из либеральной среды с жадностью и удовольствием набросятся на любую кость (поедет / не поедет), как на наживку.
palm_coast 05 октября 2018 | 04:27
Ну и напрасно. Мог бы первым переспать с невестой. А друг Шредер всегда успеет.