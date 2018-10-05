Дональд Трамп хочет уволить министра Военно-воздушных сил Хизер Уилсон, которая отвечает за создание космических войск

Президент США недоволен ее работой, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники. В издании рассказали, что Уилсон может лишиться поста после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. Однако, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Также отмечается, что в администрации Белого дома уже начались обсуждения о кандидатуре нового министра. Наиболее вероятным претендентом называется республиканец-конгрессмен Майк Роджерс, который давно выступал за идею военного освоения космоса.