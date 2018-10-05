Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов у границ России

Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России. Такие данные Минобороны приводит сегодня газета «Красная звезда».

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вел 21 летательный аппарат. По данным издания, «нарушений воздушного пространства страны не допущено».