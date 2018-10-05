Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизель

Она позволит нефтяникам в следующем году получить порядка 600 миллиардов рублей. Взамен правительство хочет поднять для них налоги. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания 18 сентября, который был подписан только на днях, рассказали РБК два человека, знакомые с его текстом. В пресс-службе Белого дома газете «Коммерсантъ» подтвердили, что премьер подписал протокол по итогам совещания по проблемам нефтяной отрасли. Однако, о его содержании в правительстве не стали говорить.