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04:04, 05 октября 2018

Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизель

Она позволит нефтяникам в следующем году получить порядка 600 миллиардов рублей. Взамен правительство хочет поднять для них налоги. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания 18 сентября, который был подписан только на днях, рассказали РБК два человека, знакомые с его текстом. В пресс-службе Белого дома газете «Коммерсантъ» подтвердили, что премьер подписал протокол по итогам совещания по проблемам нефтяной отрасли. Однако, о его содержании в правительстве не стали говорить.

Комментарии

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bike_nty 05 октября 2018 | 04:19

Так вот ты зачем, реформа пенсионная...

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