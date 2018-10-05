Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск посоветовал комиссии по ценным бумагам и биржам США сменить название
Ведомство должно называться «Мошенническая комиссия по обогащению». Она «делает невероятную работу», — написал Маск, комментируя требование покинуть пост председателя совета директоров Tesla и выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что комиссия и Маск урегулировали в досудебном порядке предъявленные ему обвинения в мошенничестве.
Комментарии1
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barsuchok 05 октября 2018 | 04:09
Круто, Маск в ответ на крупный штраф комиссию по ценным бумагам и биржам США потроллил слегка.