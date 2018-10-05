Более 300 демонстрантов задержаны в офисных зданиях комплекса Сената Конгресса США

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Капитолия. Всем предъявлены обвинения в связи с нарушениями закона о митингах. В частности, запрещено проводить демонстрации в зданиях комплекса Конгресса. После оформления соответствующих документов всех отпустили. Ранее газета «Хилл» писала, что в числе задержанных оказались модель Эмили Ратаковски и актриса Эми Шумер.

В Вашингтоне проходит массовая акция против возможного утверждения на пост судьи Верховного суда Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.