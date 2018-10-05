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03:07, 05 октября 2018

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал участников акции в Магасе разойтись по домам

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал участников акции в Магасе разойтись по домам, намекнув на возможность силового разгона протестующих. Тысячи людей вышли на улицу в знак протеста против закона о границе между Ингушетией и Чечней. Они назвали акцию бессрочной. На фон протеста Евкуров вечером подписал закон. После этого он заявил, что республики «не передавали, не отдавали, не уступали ни одного сантиметра земли» друг другу. Между тем, участники митинга требуют вынести этот вопрос на референдум, а Евкурова отправить в отставку.

Комментарии

5

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popyas 05 октября 2018 | 03:26

а если люди живут на спорной територии? куда им идти?

archibald_dandy_esquire 05 октября 2018 | 04:00

popyas:
ну-ка! по пещерам!
(с) Земля Санникова, кинофильм
Ингушетия принадлежит Рамзану Кадырову - это я сказал, Юнус-Бек Явкуров

niknik 05 октября 2018 | 03:34


Евкуров шутит с огнём. Если что, то даже Кадыров не спасёт, тем более у него сегодня день рождение ))

popyas 05 октября 2018 | 03:55

niknik: ты кодырову портянки постерал?

kochar 05 октября 2018 | 04:23

"...После этого он заявил, что республики «не передавали, не отдавали, не уступали ни одного сантиметра земли» друг другу...."
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Забыл этот пердут приставку "не" убрать и дописать "пока".
Знакомо,но здесь не наш случай.Могут как в Армении шарахнуть,но уже Евкуров не успеет убежать как Янукович.

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