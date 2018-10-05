Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал участников акции в Магасе разойтись по домам, намекнув на возможность силового разгона протестующих. Тысячи людей вышли на улицу в знак протеста против закона о границе между Ингушетией и Чечней. Они назвали акцию бессрочной. На фон протеста Евкуров вечером подписал закон. После этого он заявил, что республики «не передавали, не отдавали, не уступали ни одного сантиметра земли» друг другу. Между тем, участники митинга требуют вынести этот вопрос на референдум, а Евкурова отправить в отставку.