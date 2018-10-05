Центр бронирования «РоссТур» намерен завершить работу в качестве туроператора

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. По данным АТОР, гендиректор «РоссТура» Александр Недополз объявит о прекращении деятельности центра сегодня или в понедельник, при этом компания продолжит агентскую деятельность. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина уточнила «Интерфаксу», что у «РоссТура» нет средств, чтобы погасить долги перед туроператорами, которые не готовы предоставить отсрочку. В связи с этим, по словам Тюриной, туристы, забронировавшие туры, не смогут отправиться на отдых. Пока неясно, о каком количестве туристов идет речь.