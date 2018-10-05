России пришлось отложить поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии
США до сих пор не дали Индонезии гарантий не применять против нее санкции за сотрудничество с российской оборонной промышленностью, сообщили источники газеты «Коммерсант». Помимо этого, в поставке использовалась кредитная схема — деньги для нее был готов выделить коммерческий банк, но он также оказался под угрозой санкций.
Комментарии5
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popyas 05 октября 2018 | 03:20
у энданезийцев нет столько РУБЛЕЙ , ТОЛЬКО НА ПИСЮАР ДЛЯ ЛЁТЧИКА
rktq 05 октября 2018 | 03:38
В унисон рэкету пиндосов, местная либерастня ,алексашенки и пр., убеждают нас "пушки" - не кормят..
monach54 05 октября 2018 | 04:02
rktq: Тебе же, нищеброду, уже объяснили: санкции на благо Роиссии. Вот и будете теперь жрать свои пушки и заедать пушечным салом. Может так и что-нибудь нормальное смастерите, вроде смартфона или компьютера...
paroho_d 05 октября 2018 | 04:33
Звоночек очень нехороший. Это только начало. У моего одного друга, на алюминиевом комбинате, проблемы с зарплатой. Теперь и у другого, на авиационном, начнутся.
kochar 05 октября 2018 | 04:33
Скоро вообще ничего не сможем продать за бугор.
В СССР был железный занавес для людей в обе стороны,но торговля велась.
А сейчас всё наоборот.
Плохо и то и это,но маразма и глупости в то время было гораздо меньше.
Тогда политбюро было противовесом одного диктата,а сейчас этого нету.
Вот и приплыли с молчаливого согласия большинства.