России пришлось отложить поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии

США до сих пор не дали Индонезии гарантий не применять против нее санкции за сотрудничество с российской оборонной промышленностью, сообщили источники газеты «Коммерсант». Помимо этого, в поставке использовалась кредитная схема — деньги для нее был готов выделить коммерческий банк, но он также оказался под угрозой санкций.