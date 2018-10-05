Московский «Спартак» дома сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы

Московский «Спартак» дома сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:3. В следующем матче Лиги Европы «Спартак» 25 октября в гостях сыграет с шотландским «Рейнджерс», в этот же день «Вильярреал» примет венский «Рапид».