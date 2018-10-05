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02:09, 05 октября 2018

В Вашингтоне тысячи человек протестуют против возможного избрания на пост Верховного судьи Бретта Кавано

В Вашингтоне тысячи человек протестуют у здания сената против возможного избрания на пост Верховного судьи Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. По данным телеканала CNN, акция организована феминистскими организациями США. В ней также участвует несколько предполагаемых жертв домогательств Кавано. Между тем, газета «Хилл» сообщает о нескольких сотнях задержанных. В их числе модель Эмили Ратаковски и актриса Эми Шумер. Полиция Капитолия пока не подтвердила информацию о массовых задержаниях.
Ранее ФБР представило доклад относительно расследования в отношении Кавано. В Белом доме не нашли в нем подтверждения обвинений, однако в сенате доклад вызвал серьезные разногласия.
Президент США Дональд Трамп со своей стороны заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований не проводилось. Ожидается, что окончательное голосование по утверждению кандидатуры Верховного судьи может состояться уже в эти выходные.

Комментарии

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sasha2011 05 октября 2018 | 02:24

/* В Вашингтоне тысячи человек протестуют против возможного избрания на пост Верховного судьи Бретта Кавано */

Собрались бездельники.
Сорос оплатил.
Карина написАла.

Всё как обычно.

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