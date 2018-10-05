Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал закон об установлении административной границы с Чечней

Ранее его утвердил парламент региона. Между тем, Конституционный суд Ингушетии потребовал накануне, чтобы соглашение рассматривалось на общереспубликанском референдуме. В суде заявили, что депутаты регионального парламента решать этот вопрос не имеют права. В Назрани на митинг против подписания соглашения вышли несколько тысяч человек. Они также требуют проведения референдума и отставки главы республики. В Чечне документ протестов не вызвал.