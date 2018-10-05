Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сенат США за признание голодомора 1932-1933 гг геноцидом украинцев
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американский сенат за признание голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Он подчеркнул, что это решение является свидетельством стратегического партнерства Украины и США. Президент отметил, что «тот геноцид был организован и осуществлен советским режимом против украинского народа».
Резолюция по голодомору принята сенатом США накануне. Сенаторы признали выводы комиссии по голоду на Украине от 1988 года. В организации голодомора комиссия обвиняла Иосифа Сталина.
Комментарии2
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mavviomi 05 октября 2018 | 02:31
гебистские мрази пускай будут прокляты! Чтоб никогда такое не повторилось!
uryden 05 октября 2018 | 02:46
Вот почему до сих пор хохлы тайком от других по ночам сало из мамкиных посылок жрут.