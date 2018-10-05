Франция поддержала обвинения в кибератаках против России

«Великобритания подверглась нескольким кибератакам, авторство которых было определено как Российская военная разведка. Нидерланды также объявили, что воспрепятствовали кибератаке в отношении информационных систем ОЗХО, расположенной в Гааге, и выслали четырех российских агентов», — говорится в сообщении французского МИДа. В ведомстве подчеркнули, что опубликованные данные «вызывают тревогу». В МИДе отметили, что выражают солидарность пострадавшим странам.

Москва отрицает факт кибератак и считает, что заявления о них являются «пропогандистской акцией».