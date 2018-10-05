Франция поддержала обвинения в кибератаках против России
«Великобритания подверглась нескольким кибератакам, авторство которых было определено как Российская военная разведка. Нидерланды также объявили, что воспрепятствовали кибератаке в отношении информационных систем ОЗХО, расположенной в Гааге, и выслали четырех российских агентов», — говорится в сообщении французского МИДа. В ведомстве подчеркнули, что опубликованные данные «вызывают тревогу». В МИДе отметили, что выражают солидарность пострадавшим странам.
Москва отрицает факт кибератак и считает, что заявления о них являются «пропогандистской акцией».
Комментарии2
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sasha2011 05 октября 2018 | 02:37
/*
Франция поддержала обвинения в кибератаках против России
«Великобритания подверглась нескольким кибератакам, авторство которых было определено как Российская военная разведка. Нидерланды также объявили, что воспрепятствовали кибератаке в отношении информационных систем ОЗХО, расположенной в Гааге, и выслали четырех российских агентов», — говорится в сообщении французского МИДа.
*/
Это называется - консолидированная позиция. Действуют сообща вся Европа, США и даже Китай.
У россии тоже своя компашка - Сирия, Иран, Северная Корея(?).
Можно гордиться....
i_one_off 05 октября 2018 | 02:45
Четвёртая Мировая - информационная.