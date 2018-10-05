«Ювентус» отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес португальского форварда Криштиану Роналду
Игрок «в последние месяцы демонстрировал профессионализм и преданность делу, что ценится всеми в «Ювентусе». События, которые якобы развернулись десять лет назад, не влияют на эту точку зрения. Такого же мнения придерживаются все, кто общается с великим чемпионом», — говорится в сообщении пресс-службы туринского клуба в официальном твиттер-аккаунте.
Ранее 34-летняя американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сам форвард категорически отвергает обвинения в свой адрес.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
wien 05 октября 2018 | 02:05
БЛИН КАКУЮ БЫ БОГАТУЮ ЖЕНЩИНУ ОБВИНИТЬ БЫ В ИЗНАСИЛОВАНИЕ "ЗАДУМАЛСЯ" МАТВИЕНКО МОЖЕТ БЫТЬ?