Депутаты Ингушетии обещают отменить закон о границе с Чечней. Против него проголосовали 13 парламентариев из 24 присутствовавших, один даже не взял бюллетень, четверо их испортили, сообщил РБК депутат Народного собрания региона Закрий Мамилов. Официально сообщалось только о трех голосах «против». Всего о фальсификации заявили 8 депутатов парламента Ингушетии, сказал «Эху Москвы» руководитель ингушской правозащитной организации «Марш» Магомед Муцольгов. Тем не менее, вечером закон подписал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Многие жители Ингушетии недовольны этим решением. Они вышли к зданию парламента в Магасе. Протестующие назвали свою акцию бессрочной, многие из них остались на площади.