Российский разведчик Александр Потеев, который сдал США Анну Чапман и несколько других российских агентов, жив
По данным BuzzFeed, в октябре 2016 года он получил лицензию на ловлю рыбы в США, а в ноябре того же года проголосовал на президентских выборах. Журналисты установили адрес бывшего разведчика и несколько раз пытались с ним встретиться. Как отмечается, издание не публиковало информацию о Потееве по просьбе ЦРУ. В июле 2016 года появилась информация о смерти экс-полковника российской внешней разведки, заочно осужденного на 25 лет за госизмену и бежавшего в США.
Комментарии6
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vladimirbelarus 05 октября 2018 | 01:26
Конечно жив, зачем ему умирать? Он ещё много пользы принесёт миру. Если в Рашке объявили, что он не живой, то это не значит, что так и есть на самом деле. Они объявили Скрипаля не живым, а он всё ещё разоблачает криминальные махинации Путена.
sagen 05 октября 2018 | 01:30
В России, как и в Баккардии прятки национальная игра. Бедняга Путин не знал, что в отличие от его высочества, принца Флоризеля он был далеко не чемпионом а один из худших игроков.
salut__521 05 октября 2018 | 01:39
Журналисты нашли для путина очередной геморрой - фюрер теперь хорошо кушать не сможет, пока не отомстит "предателю и подонку"...
beregov_net 05 октября 2018 | 01:53
Ну это жив и ладно , но ведь кто-то сдаёт англичанам и голландцам всяких Петровых и Бошировых , потому что западные партнёры знают о них гораздо больше чем говорят , и этот кто-то прямо сейчас работает в ФСБ-ГРУ
severnaj 05 октября 2018 | 02:15
Подумалось, может и Березовский жив? А чо...
doctor_parazitov 05 октября 2018 | 02:35
У меня, когда я слышу имя Анна Чапман, рука тянется к револьверу! А если серьёзно, я просто не верю, чтобы такая редкая дура, могла быть шпионом. У неё ж непрофессионализм на лице написан. Единственно в чём она могла бы преуспеть - это проституция или порно.