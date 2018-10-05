Российский разведчик Александр Потеев, который сдал США Анну Чапман и несколько других российских агентов, жив

По данным BuzzFeed, в октябре 2016 года он получил лицензию на ловлю рыбы в США, а в ноябре того же года проголосовал на президентских выборах. Журналисты установили адрес бывшего разведчика и несколько раз пытались с ним встретиться. Как отмечается, издание не публиковало информацию о Потееве по просьбе ЦРУ. В июле 2016 года появилась информация о смерти экс-полковника российской внешней разведки, заочно осужденного на 25 лет за госизмену и бежавшего в США.