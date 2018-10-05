Россия отложила поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 из-за американских санкций

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Отмечается, что поступления первой машины ожидали в октябре, но США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с Россией. Также, по информации издания, в поставке планировалось использовать кредитную схему, средства под которую согласился выделить коммерческий банк. Однако он тоже отказался из-за угрозы санкций.