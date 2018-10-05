Россия отложила поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 из-за американских санкций
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Отмечается, что поступления первой машины ожидали в октябре, но США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с Россией. Также, по информации издания, в поставке планировалось использовать кредитную схему, средства под которую согласился выделить коммерческий банк. Однако он тоже отказался из-за угрозы санкций.
Комментарии7
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vladimirbelarus 05 октября 2018 | 01:24
Все санкции идут на пользу России. И теперь пусть Путен объяснит, какая польза от того, что все страны шарахаются от Рашки как от чумной?
chnch 05 октября 2018 | 01:35
vladimirbelarus: Как какая польза! Родные СУ дома остались! А то б опять коммерческая сделка века была - ни денег, ни товару...
aleko_1 Александр Королев 05 октября 2018 | 01:58
Уже и оружием не дают торговать! Ну как жить ?
chernyij 05 октября 2018 | 02:14
aleko_1: не гадить
sem006747 05 октября 2018 | 02:08
"Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада и Европы, в том числе оказали и положительное влияние на развитие страны. Об этом российский лидер заявил во время прямой линии 15 июня.
Так, по словам главы государства, санкции в отношении РФ — это ненормально, но в них есть свои плюсы. В частности, речь идет о росте производства радиоэлектроники и авиастроения, фармацевтики, в области ракетостроения и тяжелого машиностроения."
Санкции на пользу..? Неправда-ли... Еще бщльше помогут экономике России...
sasha2011 05 октября 2018 | 02:30
sem006747:
/* Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада и Европы, в том числе оказали и положительное влияние на развитие страны. */
- Больной потел перед смертью?
- Да, сильно потел.
- Это очень полезно!
kondrakr 05 октября 2018 | 02:33
Это не беда. Все самолёты можно подарить Сирии. Ну или продать за счёт российского бюджета.