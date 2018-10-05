Официальная церемония памяти певца Шарля Азнавура сегодня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов
Официальная церемония памяти певца Шарля Азнавура сегодня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия, посвященные скончавшимся видным политикам, деятелям культуры, а также погибшим воинам.
Песня Шарля Азнавура «Вечная любовь» мне всегда придавала силы, — сказала «Эхо Москвы» актриса Наталия Белохвостикова. Именно для ее героини в фильме «Тегеран 43» была написана эта песня. Шарль Азнавур был ярким и теплым человеком, — сказала Белохвостикова
Комментарии1
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yulya_cikina22 05 октября 2018 | 00:24
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