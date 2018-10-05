Официальная церемония памяти певца Шарля Азнавура сегодня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия, посвященные скончавшимся видным политикам, деятелям культуры, а также погибшим воинам.

Песня Шарля Азнавура «Вечная любовь» мне всегда придавала силы, — сказала «Эхо Москвы» актриса Наталия Белохвостикова. Именно для ее героини в фильме «Тегеран 43» была написана эта песня. Шарль Азнавур был ярким и теплым человеком, — сказала Белохвостикова