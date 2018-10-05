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00:10, 05 октября 2018

Официальная церемония памяти певца Шарля Азнавура сегодня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов

Официальная церемония памяти певца Шарля Азнавура сегодня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия, посвященные скончавшимся видным политикам, деятелям культуры, а также погибшим воинам.

Песня Шарля Азнавура «Вечная любовь» мне всегда придавала силы, — сказала «Эхо Москвы» актриса Наталия Белохвостикова. Именно для ее героини в фильме «Тегеран 43» была написана эта песня. Шарль Азнавур был ярким и теплым человеком, — сказала Белохвостикова

Комментарии

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yulya_cikina22 05 октября 2018 | 00:24

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