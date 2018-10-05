Белорусская писательница Светлана Алексиевич получила правозащитную премию имени Анны Политковской
Ее вручила организация Reach All Woman in War, — передает «Радио Свобода». Алексиевич наградили с формулировкой «За смелые выступления против несправедливости, насилия и экстремизма в ситуации продолжающихся вооруженных конфликтов». Алексиевич, в частности, критиковала присоединение Крыма к России и нарушение прав человека в конфликте на востоке Украины. Кроме того, писательница выступала и против растущего национализма на Украине.
Премия имени Политковской вручается уже 12 лет. Ее первым лауреатом стала чеченская правозащитница Наталья Эстемирова.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fresh_breeze 05 октября 2018 | 00:14
Был такой итальянский фильм, очень неплохой, кстати: "Гонорар за предательство".
Аллюзия, понимаешь...
yulya_cikina22 05 октября 2018 | 00:25
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
fresh_breeze 05 октября 2018 | 00:36
yulya_cikina22:
"Выбери себе женщину из твоего города на сайте:"
--------------------------------------------------------------------------------
Отстань, я уже выбрал. И не только в своём городе, но и в каждом из городов, где я бываю по работе. Раньше жену брал с собой в дорогу, но теперь, благодаря тебе, оставляю её дома.
Всё, теперь можешь уходить с "Эха", ты свою миссию выполнила.
galla 05 октября 2018 | 00:15
Поздравляю бесстрашную Светлану Алексиевич! Как ей идёт её имя- СВЕТЛАНА!!
jblack2 05 октября 2018 | 00:49
Алексеевич - типичный образ современности.
Она как флюгер держит нос во ветру, балансируя на тонком гребне волны признания и популярности.
В 1980 годах писала хвалебные годы Феликсу Эдмундовичу, теперь уже находится, по другую сторону баррикад...