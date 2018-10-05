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00:07, 05 октября 2018

Белорусская писательница Светлана Алексиевич получила правозащитную премию имени Анны Политковской

Ее вручила организация Reach All Woman in War, — передает «Радио Свобода». Алексиевич наградили с формулировкой «За смелые выступления против несправедливости, насилия и экстремизма в ситуации продолжающихся вооруженных конфликтов». Алексиевич, в частности, критиковала присоединение Крыма к России и нарушение прав человека в конфликте на востоке Украины. Кроме того, писательница выступала и против растущего национализма на Украине.
Премия имени Политковской вручается уже 12 лет. Ее первым лауреатом стала чеченская правозащитница Наталья Эстемирова.

Комментарии

5

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fresh_breeze 05 октября 2018 | 00:14

Был такой итальянский фильм, очень неплохой, кстати: "Гонорар за предательство".
Аллюзия, понимаешь...

yulya_cikina22 05 октября 2018 | 00:25

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fresh_breeze 05 октября 2018 | 00:36

yulya_cikina22:
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Отстань, я уже выбрал. И не только в своём городе, но и в каждом из городов, где я бываю по работе. Раньше жену брал с собой в дорогу, но теперь, благодаря тебе, оставляю её дома.

Всё, теперь можешь уходить с "Эха", ты свою миссию выполнила.

galla 05 октября 2018 | 00:15

Поздравляю бесстрашную Светлану Алексиевич! Как ей идёт её имя- СВЕТЛАНА!!

jblack2 05 октября 2018 | 00:49

Алексеевич - типичный образ современности.
Она как флюгер держит нос во ветру, балансируя на тонком гребне волны признания и популярности.
В 1980 годах писала хвалебные годы Феликсу Эдмундовичу, теперь уже находится, по другую сторону баррикад...

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