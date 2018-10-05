Белорусская писательница Светлана Алексиевич получила правозащитную премию имени Анны Политковской

Ее вручила организация Reach All Woman in War, — передает «Радио Свобода». Алексиевич наградили с формулировкой «За смелые выступления против несправедливости, насилия и экстремизма в ситуации продолжающихся вооруженных конфликтов». Алексиевич, в частности, критиковала присоединение Крыма к России и нарушение прав человека в конфликте на востоке Украины. Кроме того, писательница выступала и против растущего национализма на Украине.

Премия имени Политковской вручается уже 12 лет. Ее первым лауреатом стала чеченская правозащитница Наталья Эстемирова.