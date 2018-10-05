Телохранителю фотомодели Ким Кардашьян предъявили иск на 6 миллионов долларов

Страховая компания требует такую сумму от Паскаля Дювье из-за ограбления светской львицы, которое произошло в Париже два года назад. У Кардашьян украли украшений почти на 10 миллионов долларов. Страховщики считают, что Дювье и его охранная фирма проявили халатность при охране квартиры звезды, — передает Би-би-си. По этому делу были арестованы 10 человек.