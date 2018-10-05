Телохранителю фотомодели Ким Кардашьян предъявили иск на 6 миллионов долларов
Страховая компания требует такую сумму от Паскаля Дювье из-за ограбления светской львицы, которое произошло в Париже два года назад. У Кардашьян украли украшений почти на 10 миллионов долларов. Страховщики считают, что Дювье и его охранная фирма проявили халатность при охране квартиры звезды, — передает Би-би-си. По этому делу были арестованы 10 человек.
Комментарии2
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savl_1 05 октября 2018 | 00:21
Так он тело хранил. Главное богатство Ким Кардашьян - зад, не пострадал, то какие могут быть претензии?
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