Родители обвиняемых по делам организаций «Сеть» и  «Новое величие» собираются провести совместную акцию протеста

Она запланирована на 28 октября, пишет «Новая газета». Организаторы хотят потребовать от властей прекратить уголовные дела. В ближайшее время они собираются уведомить власти об акции. По делу «Сети» проходят десять левых активистов. Их обвиняют в создании террористической организации. Некоторые арестованные жаловались на пытки. По делу «Нового величия» также проходят десять человек. По словам адвокатов, показания на участников организации дал штатный сотрудник ФСБ, который сам состоял в «Новом величии».