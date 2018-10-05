Общественная палата 5 октября обсудит наказания за репосты
С инициативой о проведении дискуссии по либерализации статьи 282 к ОП РФ обратилась Mail.Ru Group
Поправки в 282-ую статью могут быть полезными, но только для сравнительно небольшой доли обвиняемых, — сказал в эфире «Эха» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.
Дамир Гайнутдинов подчеркнул, что эти поправки не стоит воспринимать как смягчение статьи. Возможность получить пять лет лишения свободы за пост в интернете никуда не делась, — напомнил юрист.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 00:09
Эту мерзкую 282 статейку нужно отменить, а не пускать пыль в глаза с помощью липовых "поправок".
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beregov_net 05 октября 2018 | 00:18
Перефразируя средневековье - Господи , спасибо тебе что я родился мужчиной , а не женщиной , белым , а не негром и за то что родился не в России
neyexo 05 октября 2018 | 00:41
Кто только теперь не обсуждает.
Верховный суд, общественная палата, а толку от них.
Пока хозяин не велел, все сидели тихо.
kp6ic 05 октября 2018 | 00:55
neyexo:
лол, да. после команды фас развили бурную деятельность. какие же они мерзкие все холуи.
neon999 05 октября 2018 | 01:00
В гробу видали эту кодлу упырей, с ее бандитским "правосудием".
И журналистов ЭМ, пытающихся летитимизировать гопников изображающих из себя "государство".