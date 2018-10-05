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00:00, 05 октября 2018

Обвинения России в кибератаках должны создать предлог для санкций, считают в Москве

По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, таким образом Вашингтон хочет поддержать версию о российском вмешательстве в американские выборы. Штаты, как подчеркнул дипломат, продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений. Обвинения он считает безосновательными. Однако, предупреждает Рябков, целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене – опасный путь.
Накануне помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс объявил, что американские власти предъявили заочно обвинения семерым россиянам, которые связаны с военной разведкой.

В этот список входят и те четверо, кто, по словам властей Нидерландов, был задержан за попытку осуществить атаку против Организации по запрещению химического оружия. Все четверо прибыли в страну по дипломатическим паспортам. Они были задержаны еще минувшей весной.

Комментарии

13

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mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 00:06


Работник наркомата прав - в ответ на кибератаки наверняка введут новые, очень полезные для росэкономики санкции.
И народонаселение заживёт ещё более зажиточно.

splin2 05 октября 2018 | 00:14

mikhail_spb_ До настоящего момента считалось, что: самый лучший муж это - Слепой, Глухой Капитан дальнего плавания!

Оказывается,теми же качествами обладает Зам министра Рябков, а зарплата у него больше.)))

yulya_cikina22 05 октября 2018 | 00:27

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beregov_net 05 октября 2018 | 00:14

Абсолютно все санкции сводятся к одному - с Россией не хотят иметь дело , не хотят торговать , не хотят пускать к себе российских чинуш , не хотят давать кредиты , не хотят проводить российские сделки через свои банки .
Когда вам перестанут подавать руку , перестанут с вами здороваться , перестанут садится за один стол , то не совсем дурак задумается над своим обликом и поведением , но у ватки виноваты все , кроме них самих любимых

monik_7 05 октября 2018 | 00:41

beregov_net: ну так Путин (хи-хи) уже и сам попросил намедни - давайте, мол, все уже сразу, до кучи, чтобы хвост по кусочкам не рубить. Но черный пацан сказал Анаконда - значит будет Анаконда. Медленно, нежно и поступательно

gs1112 05 октября 2018 | 00:16

Ситуация с Путиным очень напоминает ситуацию с Саддамом Хусейном. После того как переговоры, требования, санкции не дали положительного результата. Т.е. Ирак так и продолжал угрожать своим соседям, финансировал различные мутные группировки и т.д. После этого Хусейна обвинили во всех грехах и уже никого особенно не интересовало правда это или нет. С Россией еще пытаются говорить нормальным языком, но тенденция очевидна.

askol2016 05 октября 2018 | 00:23

gs1112: хорошо бы, и финал Путину такой же, как и Хуссейну!

belovnikita 05 октября 2018 | 00:57

askol2016: ну этот плешивый карлик обосс/тся и обсерется от одного вида петли, в которой вешали хусейна, визжать о правах человека начнет.

askol2016 05 октября 2018 | 00:21

Ну что? Рубль - тю-тю?

pavlovsky 05 октября 2018 | 00:31

Вот насмешил. Никто, лучше самой России,не может и не дает поводов для санкций. Их уже в избытке. Зачем еще придумывать... ?.

(комментарий скрыт)

davi__koloradov 05 октября 2018 | 00:36

Хороша путирашка да под Западными санкциями!

Бряцание совейскими ржавыми ракетами старо. Незачет.

neon999 05 октября 2018 | 00:49

Россия, Москва - какие пышные названия для шайки бандитов, убийц и воров.
И журналисты Эха Москвы ясно делают выбор своей стороны, используя такие наименования.

belovnikita 05 октября 2018 | 00:54

А шо такое? Ваш ботоксный фюрерок визжал что санкции это благо, не хотите блага расцеюшке родной?

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