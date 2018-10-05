Обвинения России в кибератаках должны создать предлог для санкций, считают в Москве

По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, таким образом Вашингтон хочет поддержать версию о российском вмешательстве в американские выборы. Штаты, как подчеркнул дипломат, продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений. Обвинения он считает безосновательными. Однако, предупреждает Рябков, целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене – опасный путь.

Накануне помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс объявил, что американские власти предъявили заочно обвинения семерым россиянам, которые связаны с военной разведкой.

В этот список входят и те четверо, кто, по словам властей Нидерландов, был задержан за попытку осуществить атаку против Организации по запрещению химического оружия. Все четверо прибыли в страну по дипломатическим паспортам. Они были задержаны еще минувшей весной.