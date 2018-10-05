Московский «Спартак» сыграл вничью на своем поле с испанским «Вильяреалом»

Встреча на «Открытие Арене» матче группового этапа Лиги Европы завершилась со счетом 3:3. «Краснодар» дома одержал победу над «Севильей» 2:1. А ранее «Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Славию» 1:0.Следующий тур запланирован на конец октября.