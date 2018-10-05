Московский «Спартак» сыграл вничью на своем поле с испанским «Вильяреалом»
Встреча на «Открытие Арене» матче группового этапа Лиги Европы завершилась со счетом 3:3. «Краснодар» дома одержал победу над «Севильей» 2:1. А ранее «Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Славию» 1:0.Следующий тур запланирован на конец октября.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_cikina22 05 октября 2018 | 00:25
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga