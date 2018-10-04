Министерство обороны опровергает информацию о том, что оно откажется от шапок-ушанок и пилоток

Эти головные уборы останутся, однако изменятся их названия, — пояснили в ведомстве. Это необходимо для того, чтобы было проще работать с нормативными документами, — сказал агентству ТАСС представитель министерства.

Ранее сообщалось, что военные планируют заменить традиционные шапки-ушанки на утепленные шапки, которые по размеру больше классических ушанок, а пилотки перестанут выдавать к 2022-му году.