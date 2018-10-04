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23:04, 04 октября 2018

Министерство обороны опровергает информацию о том, что оно откажется от шапок-ушанок и пилоток

Эти головные уборы останутся, однако изменятся их названия, — пояснили в ведомстве. Это необходимо для того, чтобы было проще работать с нормативными документами, — сказал агентству ТАСС представитель министерства.
Ранее сообщалось, что военные планируют заменить традиционные шапки-ушанки на утепленные шапки, которые по размеру больше классических ушанок, а пилотки перестанут выдавать к 2022-му году.

Комментарии

9

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eniro 04 октября 2018 | 23:08

Вот пилотки действительно не нужны. Зачем эти излишества. Есть традиционная шапка-ушанка...

gonduras_on_colima 04 октября 2018 | 23:11

eniro: Главное в порыве бездумного копирования Запада не отказаться от ватника - истинного символа Роисси.

yulya_cikina22 04 октября 2018 | 23:13

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danko1 04 октября 2018 | 23:30

И сколько попилят на переименовании, проведя по бухгалтерии как новые закупки?

eniro 04 октября 2018 | 23:31

gonduras_on_colima: А зачем им Запад? Они и живут как ватники Адам и Ева : голые, босые, делят одно яблоко на двоих, но верят "своему Богу" , что живут в раю.

lion64__2 04 октября 2018 | 23:08

Наиболее расписной павлиний мундир получит некто золотариков. В нём ему предстоит работать остаток дней швейцаром в "Арагви".

oleg_kievlyanin 04 октября 2018 | 23:13

А буденовки? А знаменитая шапка Мономаха? Тоже оставят?

edun1952 04 октября 2018 | 23:15

Не все откаты собраны, пенсионеры до конца не обобраны...

snagging 04 октября 2018 | 23:28

С портянками.

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