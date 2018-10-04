Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова по некоторым данным, вышла из колонии

Как утверждает «Радио Свобода», Гульнара Каримова была приговорена к 5-ти годам ограничения свободы по обвинению в коррупции. Еще в августе 2015-го года ташкентский суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях и вымогательстве.

В свою очередь, в Генпрокуратуре Узбекистана сказали журналистам, что Каримова отбывает наказание в соответствии с законом.

Ислам Каримов скончался два года назад. До этого он почти три десятка лет руководил республикой.