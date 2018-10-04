Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова по некоторым данным, вышла из колонии
Как утверждает «Радио Свобода», Гульнара Каримова была приговорена к 5-ти годам ограничения свободы по обвинению в коррупции. Еще в августе 2015-го года ташкентский суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях и вымогательстве.
В свою очередь, в Генпрокуратуре Узбекистана сказали журналистам, что Каримова отбывает наказание в соответствии с законом.
Ислам Каримов скончался два года назад. До этого он почти три десятка лет руководил республикой.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_cikina22 04 октября 2018 | 23:14
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
captainobvious 04 октября 2018 | 23:22
раньше срока отзвонилась по актировке лазаретовских врачей?