Квартира, которой, по данным «The Insider», владеет Сечин, ранее принадлежала экс-губернатору Тульской области
Пятиэтажная квартира, которой, по данным «The Insider», владеет глава «Роснефти» Игорь Сечин, ранее принадлежала экс-губернатору Тульской области Владимиру Груздеву. Он является другом и сослуживцем Сечина по Анголе, пишет сайт «МБХ Медиа». Согласно выписке из Росреестра, которая оказалась в распоряжении сайта, еще в начале года владельцем квартиры был указан полный тезка экс-губернатора, жилье точно такой же площади фигурировало в депутатских декларациях Груздева. Он приобрел эту квартиру больше 10 лет назад. Квартира, по данным «МБХ Медиа» перешла в собственность Сечина в июле этого года. До этого она была оформлена в офшор. Её стоимость оценивается в 2 млрд. рублей Ранее представитель «Роснефти» в грубой форме отказался комментировать сообщения о пятиэтажной квартире Сечина.
Комментарии4
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jidkov 04 октября 2018 | 23:10
Сливки российского общества на поверку оказались всплывшими на поверхность подонками...
danko1 04 октября 2018 | 23:33
jidkov: Известно, что на поверхности плавает то, что не тонет... , чиновники всех мастей их путинской вертикали.
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Рано или поздно -подавятся кадавры...