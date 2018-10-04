Квартира, которой, по данным «The Insider», владеет Сечин, ранее принадлежала экс-губернатору Тульской области

Пятиэтажная квартира, которой, по данным «The Insider», владеет глава «Роснефти» Игорь Сечин, ранее принадлежала экс-губернатору Тульской области Владимиру Груздеву. Он является другом и сослуживцем Сечина по Анголе, пишет сайт «МБХ Медиа». Согласно выписке из Росреестра, которая оказалась в распоряжении сайта, еще в начале года владельцем квартиры был указан полный тезка экс-губернатора, жилье точно такой же площади фигурировало в депутатских декларациях Груздева. Он приобрел эту квартиру больше 10 лет назад. Квартира, по данным «МБХ Медиа» перешла в собственность Сечина в июле этого года. До этого она была оформлена в офшор. Её стоимость оценивается в 2 млрд. рублей Ранее представитель «Роснефти» в грубой форме отказался комментировать сообщения о пятиэтажной квартире Сечина.