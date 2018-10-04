Центру бронирований «РоссТур» должно хватить финансовых гарантий для выплаты компенсаций туристам
Ранее ряд крупных туроператоров аннулировали все заявки и прекратили с сотрудничество с компанией из-за нарушений сроков платежей. Как сказали «Интерфаксу» в руководстве «РоссТура»,объем гарантий составляет 150 млн. рублей. Общая сумма задолженностей перед туроператорами по неоплаченным турам на ближайшие выходные составляет около 15 млн. рублей. Но пока о переговорах с компаниями не сообщается.
Комментарии1
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yulya_cikina22 04 октября 2018 | 23:21
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