Центру бронирований «РоссТур» должно хватить финансовых гарантий для выплаты компенсаций туристам

Ранее ряд крупных туроператоров аннулировали все заявки и прекратили с сотрудничество с компанией из-за нарушений сроков платежей. Как сказали «Интерфаксу» в руководстве «РоссТура»,объем гарантий составляет 150 млн. рублей. Общая сумма задолженностей перед туроператорами по неоплаченным турам на ближайшие выходные составляет около 15 млн. рублей. Но пока о переговорах с компаниями не сообщается.