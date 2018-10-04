Мосгорсуд признал незаконным арест фигуранта дела «Нового величия» Анны Павликовой

Отменено соответствующее постановление Дорогомиловского суда от 16-го марта. Тогда также была арестована 19-летняя Мария Дубовик. Лишь спустя несколько месяцев Павликову и Дубовик перевели под домашний арест. Меру пресечения смягчили, в том числе, после прошедшего в центре Москвы так называемого «Марша матерей».