Военная разведка России вела кампанию по дискредитации ВАДА, считают в американском минюсте

По словам помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса, причастные к хакерской атаке обнародовали личные медицинские данные более чем 250 спортсменов из 30 стран, чтобы ввести всех в заблуждение. Заочно обвинения предъявлены семерым гражданам России, добавил он. Сегодня же глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил Главное управление Генштаба России в организации серии кибератак, которые затронули интересы людей по всему миру. О задержании и выдворении из страны четверых россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, сегодня же объявили и власти Нидерландов. В российском МИДе эти обвинения называют проявлением кампании шпиономании.