Военная разведка России вела кампанию по дискредитации ВАДА, считают в американском минюсте
По словам помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса, причастные к хакерской атаке обнародовали личные медицинские данные более чем 250 спортсменов из 30 стран, чтобы ввести всех в заблуждение. Заочно обвинения предъявлены семерым гражданам России, добавил он. Сегодня же глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил Главное управление Генштаба России в организации серии кибератак, которые затронули интересы людей по всему миру. О задержании и выдворении из страны четверых россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, сегодня же объявили и власти Нидерландов. В российском МИДе эти обвинения называют проявлением кампании шпиономании.
Комментарии7
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lion64__2 04 октября 2018 | 23:05
Эта вада сама себя дискредитировала. Выдавали разрешения на запрещённые препараты направо и налево пиндосам и подпиндосникам. Одни братья Уильямс чего стоят или лыжники-астматики. А таких толпы.
nepeanois 04 октября 2018 | 23:10
lion64__2: однако нет у них методов против мочи кости сапрыкина
hastings 04 октября 2018 | 23:30
lion64__2: именно. Агенты вада подбросили нам баночки с испорченной мочой, чтобы подставить наших победоносных спортсменов.
mobile_actor 04 октября 2018 | 23:33
lion64__2: В реальности, терапевтически исключения выдают международные видовые спортфедерации, а не ВАДА.
kondrat_vlad 04 октября 2018 | 23:10
Опять грушники-педики, ну что за страна ептать . Готовы хоть куда лишь бы за границу и поблише к шпилям. Может пусть бы построили возле Лубякни Шпиль, и дешевый отель с одной кроваточкой на двоих, чтобы шпионы практиковались в шпилении друг дружки.
mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 23:11
Похоже, вся совковая разведка накрылась большой чепигой.
Провал за провалом.
Даже рейтинг кремлёвского штирлица начал пикировать.
Кстати, если плейшнеры атаковали ВАДА, то какого чёрта она восстанавливает росаду?
danko_dudka 04 октября 2018 | 23:23
mikhail_spb_похоже, к стати, вероятно, возможно, вероятно, вроде, мильтоны, кадырка, пролонгация, прпиндосить. Даже. Тролль Штирлица. Юморной опущенный. Внук данко1. :