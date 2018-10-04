Соединенные штаты вновь пугают русскими хакерами, сказал сегодня замминистра иностранных дел России Сергея Рябков
Так он ответил на обвинение в адрес семерых россиян в причастности к кибератакам. Все семеро, как настаивают в Вашингтоне, сейчас находятся в России, они являются сотрудниками военной разведки. По словам Рябкова, США продолжают отравлять российско-американские отношения, а также таким образом поддерживать прежние обвинения вол вмешательстве в президентские выборы.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
askol2016 04 октября 2018 | 23:05
Дорого обойдется России хакерство путинистов. Рубль и биржа рухнут!
gordy 04 октября 2018 | 23:13
Непрофессионализм русских хакеров очень им в этом помогает?
grishakras 04 октября 2018 | 23:05
Рябков тоже жертва отритцательного отбора
kondrat_vlad 04 октября 2018 | 23:17
"Это грушники-педики которые в отпуске", он они уже уволились.
aleksandr39 04 октября 2018 | 23:18
Рябков типичный член ОПГ "днр -лугандон " .
mavviomi 04 октября 2018 | 23:21
В Эхе работают безграмотные люди. Слово "Russian" переводится на "русский" как "российский". Не могут "русские" хакеры атаковать США, т.к государство "Русь" прекратило свое существование 600 лет назад, за долго до основания самих США.