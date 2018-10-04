Соединенные штаты вновь пугают русскими хакерами, сказал сегодня замминистра иностранных дел России Сергея Рябков

Так он ответил на обвинение в адрес семерых россиян в причастности к кибератакам. Все семеро, как настаивают в Вашингтоне, сейчас находятся в России, они являются сотрудниками военной разведки. По словам Рябкова, США продолжают отравлять российско-американские отношения, а также таким образом поддерживать прежние обвинения вол вмешательстве в президентские выборы.