Ранее появлялись сообщения о ее нехватке. В частности, по данным «Ведомостей», один из производителей отказался от поставок в Россию в этом году из-за загруженности производства. Другой производитель сказал «Коммерсанту», что их вакцина уже сертифицирована и с прошлой недели доступна для отгрузки.

По данным Роспотребнадзора, первая волна заболеваемости гриппом ожидается в середине осени.