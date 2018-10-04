Импортная вакцина против гриппа в ближайшее время будет доступна в России, — уверяют поставщики лекарств
Ранее появлялись сообщения о ее нехватке. В частности, по данным «Ведомостей», один из производителей отказался от поставок в Россию в этом году из-за загруженности производства. Другой производитель сказал «Коммерсанту», что их вакцина уже сертифицирована и с прошлой недели доступна для отгрузки.
По данным Роспотребнадзора, первая волна заболеваемости гриппом ожидается в середине осени.
Комментарии3
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banderobab 04 октября 2018 | 22:43
Зачем? Лишняя трата денег.
Импортные вакцины безумно дороги и весьма сомнительного качества, в отличии от отечественных - современных, надёжных, высококачественных и доступных любому по цене.
vor_on 04 октября 2018 | 23:01
banderobab: а как жешь...кора дуба и боярышник, депутат Толстой прав
eniro 04 октября 2018 | 23:02
banderobab: Третий, отечественный, производитель заявил "МК", что его импортная вакцина уже поступила в аптеки и мед. пункты и вопрос о применении решается на "самом высоком" уровне.