Клиенты Промсвязьбанка предъявили его бывшим владельцам новые требования

25 человек присоединились к иску к Дмитрию и Алексею Ананьевым в Высоком суде Лондона. Он был подан еще в июле. Как пишет РБК, истцы требуют почти €5,5 млн и более $11 млн. Ранее по иску были предъявлены требования на сумму в €11 млн и $15,5 млн. Новые истцы намерены добиваться заморозки активов на сумму, равную их требованиям, отмечает газета. Ответчики, в свою очередь, намерены оспорить юрисдикцию английского суда. Ананьевы владели контрольным пакетом Промсвязьбанка до зимы 2017 года, потом ЦБ решил санировать его и ввел временную администрацию.