Американский Минюст расследует отмывание денег через эстонский филиал «Данске Банк»

Кредитная организация выразила готовность сотрудничать. Сроки расследования пока не определены. В результате внутреннего расследования выяснилось, что через это отделение граждане России и стран СНГ с 2007-го по 2015-й год провели не менее 200 миллиардов евро. В итоге глава банка ушел в отставку. Кроме того, в отмывании российских денег подозревают сотрудников датского банка «Нордеа».