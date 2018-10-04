Американский Минюст расследует отмывание денег через эстонский филиал «Данске Банк»
Кредитная организация выразила готовность сотрудничать. Сроки расследования пока не определены. В результате внутреннего расследования выяснилось, что через это отделение граждане России и стран СНГ с 2007-го по 2015-й год провели не менее 200 миллиардов евро. В итоге глава банка ушел в отставку. Кроме того, в отмывании российских денег подозревают сотрудников датского банка «Нордеа».
Комментарии2
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banderobab 04 октября 2018 | 22:47
Вот закроют эти банки - на что же будут покупать жрачку граждане прибалтийских территорий?
gonduras_on_colima 04 октября 2018 | 22:53
banderobab: Вот отследят эти 200 ярдов и заморозят-конфискуют - на что же повар будет тебе, удоду из тролльчатни, платить по 11-80 за выхлоп?