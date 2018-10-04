Следственный комитет объявил в розыск зам.главы центра связи Федеральной службы исполнения наказаний

Павла Щетинина подозревают по делу о хищениях при закупке компьютеров на 160 миллионов рублей. Его начальник утверждал, что речь идет об устройствах, которые предназначены для обработки секретных данных. Ранее ФСБ задержала начальника Щетинина.

Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин считает, что случившееся стало является местью со стороны нынешнего руководства ФСИН за отказ участвовать в коррупционных схемах.