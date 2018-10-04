Следственный комитет объявил в розыск зам.главы центра связи Федеральной службы исполнения наказаний
Павла Щетинина подозревают по делу о хищениях при закупке компьютеров на 160 миллионов рублей. Его начальник утверждал, что речь идет об устройствах, которые предназначены для обработки секретных данных. Ранее ФСБ задержала начальника Щетинина.
Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин считает, что случившееся стало является местью со стороны нынешнего руководства ФСИН за отказ участвовать в коррупционных схемах.
Комментарии6
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abu_vgrobu 04 октября 2018 | 22:35
Очередной пупуевский ворёнок.. Ничего удивительного. Наверняка ещё и член Единой России.
oneoretwo 04 октября 2018 | 22:36
...сгорел на работе...(С)
eniro 04 октября 2018 | 22:54
oneoretwo: Такое бывает. Но может быть и вторую неделю "купается" в одном из водохранилищ. Ведь 160 лимонов на дороге не валяются...
ilja13 04 октября 2018 | 23:01
Умопомрачительная история про руководство ФСИН. А кто их назначал? Пушкин?....)))) а народ верит и любит нацлидера. Дебилы или мазозисты. Им делают всё хуже и больнее. А им нравицца. Это тяжелый клинический случай. Массового паралича воли и разума.
vor_on 04 октября 2018 | 23:06
когда уже самого Главвертухая разыскивать будут, жду не дождусь
eniro 04 октября 2018 | 23:15
vor_on: Вы про терпеливых ждунов ? Зеркало не на что купить?