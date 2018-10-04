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22:31, 04 октября 2018

Мосгорсуд оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова

Инстанция отклонила жалобу на продление меры пресечения до 19-го октября. Сегодня же Мосгорсуд подтвердил решение о продлении домашнего ареста бывшему продюсеру «Седьмой студии» Юрию Итину. Они и еще несколько человек проходят по делу о хищениях бюджетных средств, которые выделялись на проект Серебренникова «Платформа».
Как ожидается, суд начнется в конце октября.

Комментарии

10

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mihail 04 октября 2018 | 22:35

Суд ?????

banderobab 04 октября 2018 | 22:39

Еще одна хорошая новость за сегодняшний день. Всем приятных снов!

pattrick 04 октября 2018 | 22:57

Мосгорсуд оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова...

Скоро, после приговора суда, весь этот кошмар с домашним арестом закончится и Кирилл Семёнович отправиться в зону.

sadda 04 октября 2018 | 22:43

Путин не замечает что у него под носом творится. К примеру, Песков со своей женой Навкой только так гребут бабло. Например, Минобразования в этом году закупило 6851 билет на ледовое шоу Навки , потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.

Кроме этого Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится. Вот такие вот коррупционные схемы использует Песков, и наверняка не только эти. Но кто же его будет проверять?!

alex_melnikov Алексей Мельников 04 октября 2018 | 22:50

Позор!

pattrick 04 октября 2018 | 23:00

alex_melnikov:

Позор бесстыжим казнокрадам, захватившим российскую культуру?

banderobab 04 октября 2018 | 23:24

Седьмая студия сегодня - читай Прачечная по отмыву бюджетных средств, наших, господа, с вами налогов!

lion64__2 04 октября 2018 | 22:53

Скорее бы судили задницепожатных богемных воров, дали им срок с конфискацией и отправили в "столыпине" на работу в места лишения свободы.

trans 04 октября 2018 | 23:05

Крысы путинские изгаляются над людьми на радость быдлоте.

granmos 04 октября 2018 | 23:22

Ну что с этими идиотами делать? Идиоты они они есть плоть от плоти Главного

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