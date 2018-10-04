Мосгорсуд оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова...

Инстанция отклонила жалобу на продление меры пресечения до 19-го октября. Сегодня же Мосгорсуд подтвердил решение о продлении домашнего ареста бывшему продюсеру «Седьмой студии» Юрию Итину. Они и еще несколько человек проходят по делу о хищениях бюджетных средств, которые выделялись на проект Серебренникова «Платформа».

Как ожидается, суд начнется в конце октября.