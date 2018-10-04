Китайская военная разведка использовала поставки компьютерного оборудования для шпионажа в США
Микрочипы, которые применялись для этого, обнаружили в материнских платах, — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Причем американская разведка знала о планах КНР еще до того, как были обнаружены скрытые чипы. По словам источников агентства, такие материнские платы нашли сотрудники Amazon и Apple. В компаниях эту информацию опровергают.
Тем временем вице-президент США Майкл Пенс считает, что попытки российского вмешательства выглядят лишь бледной тенью того, что делает Китай.
Комментарии8
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tom_tom 04 октября 2018 | 22:32
Провалы Путина, Золотова, Шойгу, Лаврова и прочих говорят не об усилении одной из башен Кремля, а сразу о победе Мавзолея.
nina51 04 октября 2018 | 22:46
tom_tom: Ленин всегда живой
gs1112 04 октября 2018 | 22:48
Великолепный повод вернуть производство электроники в США. И не только электроники.
pattrick 04 октября 2018 | 22:53
Вице-президент США Майкл Пенс считает, что попытки российского вмешательства выглядят лишь бледной тенью того, что делает Китай...
Российское вмешательство в американские внутренние дела, существуют только в головах "доброхотовых", "орехъов", "каневых", "муратовых", "каныгиных".
gordy 04 октября 2018 | 22:58
@Тем временем вице-президент США Майкл Пенс считает, что попытки российского вмешательства выглядят лишь бледной тенью того, что делает Китай.@
Налицо отставание в технологии?
kottigr1 04 октября 2018 | 22:32
Американцы не слохались.. А вот.. Получается что в компьютерах МО РФ китайцы просто живут..
kara 04 октября 2018 | 22:37
Вот наши дураком. По вайваю пытались
glebbalbesov 04 октября 2018 | 23:32
Никуя себе бредятина.... Хосподя какие кретины во власти во всем мире....