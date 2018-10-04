Китайская военная разведка использовала поставки компьютерного оборудования для шпионажа в США

Микрочипы, которые применялись для этого, обнаружили в материнских платах, — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Причем американская разведка знала о планах КНР еще до того, как были обнаружены скрытые чипы. По словам источников агентства, такие материнские платы нашли сотрудники Amazon и Apple. В компаниях эту информацию опровергают.

Тем временем вице-президент США Майкл Пенс считает, что попытки российского вмешательства выглядят лишь бледной тенью того, что делает Китай.