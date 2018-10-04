Петербургский «Зенит» победил пражскую «Славию» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы
Встреча второго тура группы C в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 80-й минуте забил Александр Кокорин. В следующем матче турнира «Зенит» 25 октября примет французский «Бордо», в этот же день «Славия» в гостях встретится с датским «Копенгагеном». В Москве в этим минуты начинается встреча группы G между «Спартаком» и испанским «Вильяреалом».
Комментарии1
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yulya_tsikina__21 04 октября 2018 | 22:10
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