Сотни жителей Ингушетии вышли на несогласованный митинг против соглашения о границе с Чечней

Этим недовольством хочет воспользоваться местная элита, чтобы свергнуть нынешнего главу региона. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Максим Шевченко.

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров ранее подписали соглашение об определении границы между двумя регионами. Согласно документу, Чечне передается часть Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию в Надтеречном районе Чеченской республики. Пограничные споры велись там с конца 1990-х годов.

Договор о границе между Чечней и Ингушетией принимали, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорят в Магасе. Он поможет избежать кризисов в будущем, считает ингушский глава Юнус-Бек Евкуров. Ни одного сантиметра или метра земли друг другу не передавали, не отдавали, не уступали, заверил он. В итоге пошли по пути границы, сложившейся в 1990-х годах.