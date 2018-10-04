Сотни жителей Ингушетии вышли на несогласованный митинг против соглашения о границе с Чечней
Этим недовольством хочет воспользоваться местная элита, чтобы свергнуть нынешнего главу региона. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Максим Шевченко.
Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров ранее подписали соглашение об определении границы между двумя регионами. Согласно документу, Чечне передается часть Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию в Надтеречном районе Чеченской республики. Пограничные споры велись там с конца 1990-х годов.
Договор о границе между Чечней и Ингушетией принимали, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорят в Магасе. Он поможет избежать кризисов в будущем, считает ингушский глава Юнус-Бек Евкуров. Ни одного сантиметра или метра земли друг другу не передавали, не отдавали, не уступали, заверил он. В итоге пошли по пути границы, сложившейся в 1990-х годах.
Комментарии6
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eniro 04 октября 2018 | 22:20
Глава израильского правительства изъявил готовность быть посредником на этих переговорах.
bja_1950 04 октября 2018 | 22:21
Опять Шевченко лжет! Не сотни, а десятки тысяч!
stopkran1969 04 октября 2018 | 22:43
Гори-гори ясно?
gad123 04 октября 2018 | 22:46
Зачэм митинг? Всего то малюсенькый кусочек "отщипнули" а могли бы и пол Ингушетии оттяпать!! С таким зацытником, как герой России это было бы очэнь просто!!
ugiazov 04 октября 2018 | 23:15
Организаторы митингов стараются проводить их мирно. Чем ответят власти?