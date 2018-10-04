Экс-полковник российской разведки Александр Потеев, ранее объявленный мертвым, на самом деле жив

Во всяком случае, так утверждает издание BuzzFeed – по его данным, агент живет во Флориде.

«Человек, ответственный за один из крупнейших провалов российской разведки» — так в СМИ называют Александра Потеева. Он передал США информацию о группе российских «спящих агентов», результатом чего стал арест в 2010 году десяти человек. Самой известной из них стала Анна Чапмен. Вскоре разведчиков обменяли на четверых россиян, осужденных на родине за шпионаж.

Два года назад «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о смерти Потеева, но BuzzFeed удалось выяснить, что перебежчик жив. Он живет во Флориде и в последние годы стал оставлять следы. Например, Потеев получил штраф за нарушение ПДД, зарегистрировался для голосования на выборах и получил разрешение на ловлю рыбы – и все это под своими реальными данными. В ЦРУ просили журналистов не сообщать о том, что Потеев жив, чтобы не подвергать его жизнь опасности.

В 2011 году перебежчик был признан виновным в измене и дезертирстве и приговорен к 25 годам тюрьмы заочно.