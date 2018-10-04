Экс-полковник российской разведки Александр Потеев, ранее объявленный мертвым, на самом деле жив
Во всяком случае, так утверждает издание BuzzFeed – по его данным, агент живет во Флориде.
«Человек, ответственный за один из крупнейших провалов российской разведки» — так в СМИ называют Александра Потеева. Он передал США информацию о группе российских «спящих агентов», результатом чего стал арест в 2010 году десяти человек. Самой известной из них стала Анна Чапмен. Вскоре разведчиков обменяли на четверых россиян, осужденных на родине за шпионаж.
Два года назад «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о смерти Потеева, но BuzzFeed удалось выяснить, что перебежчик жив. Он живет во Флориде и в последние годы стал оставлять следы. Например, Потеев получил штраф за нарушение ПДД, зарегистрировался для голосования на выборах и получил разрешение на ловлю рыбы – и все это под своими реальными данными. В ЦРУ просили журналистов не сообщать о том, что Потеев жив, чтобы не подвергать его жизнь опасности.
В 2011 году перебежчик был признан виновным в измене и дезертирстве и приговорен к 25 годам тюрьмы заочно.
Комментарии9
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alcatraz 04 октября 2018 | 22:09
Шура-попугай..палм бичевский 100%.
Он ищо здесь на эхе зависает.)))
eniro 04 октября 2018 | 22:45
alcatraz: Не у одного вас, сердце по Родине тоскует...)
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kunst54 04 октября 2018 | 22:15
Грузите Нину Риччи бочками.
stebinmaku 04 октября 2018 | 22:17
Мертвый не Потеев..
polsan 04 октября 2018 | 22:53
stebinmaku: .... только мёртвые не Потеевы! ))
compare 04 октября 2018 | 22:24
фишинг? похоже на "приглашение" для "любителей флоридских крокодилов"....
nigelliri56 04 октября 2018 | 22:35
"...В ЦРУ просили журналистов не сообщать о том, что Потеев жив, чтобы не подвергать его жизнь опасности.... "
А чего ж подвергли-то? Рискует теперь и Флорида нюхнуть "Новичка".
polsan 04 октября 2018 | 23:00
nigelliri56: Ищем заботливого друга;)
.............
Ничего лично просто работа за деньги! ))