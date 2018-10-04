Минюст США обвинил нескольких россиян в злонамеренной киберактивности против Соединенных Штатов и их союзников

Об этом заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

«Атаки были совершены, в частности, на лабораторию в Швейцарии, проводившую анализ вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, а также на такие организации, как WADA и ФИФА. Наши обвинения касаются тех же россиян, которые были задержаны в Гааге, а также их коллег в Москве. Они обвиняются в сговоре с целью взлома личных данных в организациях в Соединённых Штатах, Канаде и Европе для получения информации или доступа к ней, чтобы использовать её в интересах Российской Федерации. В частности, злоумышленники искали персональную информацию о здоровье спортсменов в материалах антидопинговых агентств и спортивных федераций в разных странах. Они намеревались опубликовать эту информацию выборочно и ввести мировое сообщество в заблуждение».

Россия выступила против тех, кто говорит правду, а значит, и против самой правды, добавил Джон Демерс.