Минюст США обвинил нескольких россиян в злонамеренной киберактивности против Соединенных Штатов и их союзников
Об этом заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.
«Атаки были совершены, в частности, на лабораторию в Швейцарии, проводившую анализ вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, а также на такие организации, как WADA и ФИФА. Наши обвинения касаются тех же россиян, которые были задержаны в Гааге, а также их коллег в Москве. Они обвиняются в сговоре с целью взлома личных данных в организациях в Соединённых Штатах, Канаде и Европе для получения информации или доступа к ней, чтобы использовать её в интересах Российской Федерации. В частности, злоумышленники искали персональную информацию о здоровье спортсменов в материалах антидопинговых агентств и спортивных федераций в разных странах. Они намеревались опубликовать эту информацию выборочно и ввести мировое сообщество в заблуждение».
Россия выступила против тех, кто говорит правду, а значит, и против самой правды, добавил Джон Демерс.
Комментарии5
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kottigr1 04 октября 2018 | 22:09
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ankir 04 октября 2018 | 22:15
США говорят правду?! смешно.
zonda_3 04 октября 2018 | 22:35
ankir:
Тебе то, Бенни Хилл, смешно - у тебя из американского процессоры да интернет, а твоим боярам есть что терять, зеленого цвета активы.
ura_123 04 октября 2018 | 22:39
ankir: Не слыхал,чё там с кримскыга моста ж/д пролёт навернулся и прямо в море?