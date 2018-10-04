Обвинения Нидерландов в отношении России в Москве называют антироссийской кампанией шпиономании
Вместе с сообщениями о кибератаках она наносит серьезный ущерб по двусторонним отношениям, настаивают в российском МИДе. Там связывают сегодняшние выступления представителей голландских властей с предстоящей сессией ОЗХО. Кроме того, обвинения в попытке заполучить данные о ходе расследования сбитого в Донбассе «Боинга», по мнению представителей внешнеполитического ведомства, говорит о том, что Нидерландам нечего ответить на данные Минобороны России о причастности к этой трагедии украинских военных. Голландские власти сообщили сегодня, что еще весной задержали четверых россиян, связанных с военной разведкой своей страны. Они готовили хакерскую. Атаку на Организацию по запрещению химического оружия.
Комментарии14
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abu_vgrobu 04 октября 2018 | 22:07
Пора в голландских цветах поискать вредоносного жучка...
danko1 04 октября 2018 | 22:11
Сказки Маши Захаровой, Сережи Лаврова и прочих...
Ведь ответить, кроме "вы всё врете" в ответ на реальные обвинения нечего.
ankir 04 октября 2018 | 22:23
danko1: то что говорят по телевизору, даже если этот телевизор в Нидерландах или Британии не означает автоматически, что это правда.
testmeter 04 октября 2018 | 22:13
Вот жеж нидерландобандеровцы русофобские!
kottigr1 04 октября 2018 | 22:18
abu_vgrobu: Действительно.. Куда ещё поехать четверым одиноким российским геям, со своими игрушками, как не в Голландию.. !?
sagen 04 октября 2018 | 22:10
Вы только там не падайте со смеху. Голландцы у одного "дипломата" нашли чек на такси, когда он ехал из ГРУ в Шереметьево. https://cs10.pikabu.ru/post_img/2018/10/04/7/og_og_1538650284255557035.jpg
Как ту не вспомнить "пуговку"
Ребята шли гурьбою из дальнего поселка,
Последним шел Алешка и больше всех пылил.
Случайно иль нарочно, того не знаю точно,
На пуговку, на пуговку Алешка наступил.
"А пуговка - не наша! - вскричали все ребята, -
И буквы не по-русски написаны на ней!"
К начальнику заставы бегут-спешат ребята,
К начальнику, к начальнику скорей, скорей, скорей.
.......
А пуговки-то нету! У заднего кармана!
И сшиты не по-нашему широкие штаны.
А в глубине кармана - патроны от нагана
И карта укреплений советской стороны.
Ребят тут похвалили за храбрость и сноровку
И долго жал им руки отважный капитан
Ребятам подарили отличную винтовку,
Алешке подарили гремучий барабан.
Вот так она хранится, советская граница.
И никакая сволочь границу не пройдет!
А пуговка хранится в Алешкиной коллекции,
За маленькую пуговку ему большой почет!
idruker 04 октября 2018 | 22:25
sagen: я так и не понял, что тебя так развеселило.
testmeter 04 октября 2018 | 23:15
sagen: Да нет. Это скорее напоминает вот такую песенку:
https://youtu.be/RjprUccK_eg
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us101 04 октября 2018 | 22:21
Это мне напоминает анекдот с трупом в багажнике, у которогот из зада торчит паяльник: "Товарщ Маер, а вот предсмертная записка с пожеланиями усопшего"
hrzn877 04 октября 2018 | 22:23
Идиотизм полнейший, вообще слов нет. Им в нос фактами тычут, а они глаза ручонками закрыли и вопят истошно "вы всё врёте" и "докажите" Стыдоба какая, опуститься даже не до африканского, а какого-то животного уровня.
ura_123 04 октября 2018 | 22:31
hrzn877: Да ладно вам,животный уровень. Обычный уровень рассейскыга МИДа,вот только странно,отчего Мария 3.,более известная своими танцами ещё не сплясала тревожного гопака)))
holic 04 октября 2018 | 22:30
У одного из грушников пойманных в Нидерландах обнаружен ноут, который использовался во взломе ОЗХО, во взломе малайзийского сервера с информацией о расследовании #MH17 и засветился в швейцарском отеле на съезде WADA.
Эт русофобия, однозначно! МАС адрес у ноута ну точно русофобский...
gригорьич 04 октября 2018 | 22:41
Сеанс с разоблачениями не кончается. Это просто праздник какой-то (с). А на следующем этапе чекисты оптом побегут на Запад спасаться от гнева начальства. Шоу только начинается.