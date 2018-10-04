Обвинения Нидерландов в отношении России в Москве называют антироссийской кампанией шпиономании

Вместе с сообщениями о кибератаках она наносит серьезный ущерб по двусторонним отношениям, настаивают в российском МИДе. Там связывают сегодняшние выступления представителей голландских властей с предстоящей сессией ОЗХО. Кроме того, обвинения в попытке заполучить данные о ходе расследования сбитого в Донбассе «Боинга», по мнению представителей внешнеполитического ведомства, говорит о том, что Нидерландам нечего ответить на данные Минобороны России о причастности к этой трагедии украинских военных. Голландские власти сообщили сегодня, что еще весной задержали четверых россиян, связанных с военной разведкой своей страны. Они готовили хакерскую. Атаку на Организацию по запрещению химического оружия.