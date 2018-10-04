За последние 6 лет при попытке сделать селфи погибло в несколько раз больше людей, чем от нападения акул
Жертвами селфи во всем мире стали 259 человек. Россия в этом списке занимает второе место после Индии, — пишет «Коммерсантъ». Средний возраст погибших менее 23-х лет. И хотя чаще всего такие автопортреты делают девушки, бОльшая часть погибших это молодые люди – почти три четверти от всего количества, — подсчитали во Всеиндийском институте медицинских исследований. За тот же период от зубов акул погибли всего лишь 48 человек.
Комментарии4
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aleksandr39 04 октября 2018 | 21:45
А сколько мирных граждан Украины убили боевики -наемники -российские граждане из ОПГ "днр -лугандон " ???
yulya_tsikina__21 04 октября 2018 | 21:50
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chnch 04 октября 2018 | 21:54
Это просто акул мало, и с ними редко делают селфи...
a_and_ts Александр Симо 04 октября 2018 | 22:02
Селфи делают в тысячи (если не в миллионы) раз чаще, чем заходят в воду океана с акулами.Сравнение не корректно.