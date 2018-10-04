За последние 6 лет при попытке сделать селфи погибло в несколько раз больше людей, чем от нападения акул

Жертвами селфи во всем мире стали 259 человек. Россия в этом списке занимает второе место после Индии, — пишет «Коммерсантъ». Средний возраст погибших менее 23-х лет. И хотя чаще всего такие автопортреты делают девушки, бОльшая часть погибших это молодые люди – почти три четверти от всего количества, — подсчитали во Всеиндийском институте медицинских исследований. За тот же период от зубов акул погибли всего лишь 48 человек.