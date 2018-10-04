ФБР завершило расследование в отношении судьи Верховного суда США Бретта Кавано

Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Как передает Reuters, несколько человек, говоривших о наличии у них информации об обвинениях в адрес Кавано, утверждали, что ФБР не связывалось с ними по этому делу. Трамп внес кандидатуру Кавано после отставки судьи Энтони Кеннеди. Демократы опасаются, что если Кавано станет судьей Верховного суда, баланс сил в Верховном суде изменится в пользу консерваторов. Предполагается, что все республиканцы — 51 из 100 сенаторов — проголосуют за Кавано.