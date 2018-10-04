Военнослужащий сбежал из мотострелковой дивизии Нацгвардии в Балашихе
С собой он прихватил автомат с боекомплектом, — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По другой информации, дезертир угнал трактор, который находился на территории воинской части.
Комментарии16
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traxau_okurka 04 октября 2018 | 21:36
Не выдержал величия? Решил не совершать патриотичный подвиг в виде избиения детей и стариков на митингах?
maxcarev 04 октября 2018 | 21:38
Оголодал сердешный, пошел с автоматом на промысел.
У Золотова на золотой картошке не разъешься:)
yulya_tsikina__21 04 октября 2018 | 21:51
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danko1 04 октября 2018 | 21:59
maxcarev: Даже по официальным данным почти половину при наборе в Росгвардию отчислили потому, что состояли на учете в наркологических и психдиспансерах.
Но тех, кого на учет поставить не успели, зачислили.
malanoff 04 октября 2018 | 21:45
traxau_okurka: Гелентвагена у него не было , поехал встречаться в Кремль встречаться с Золотовым на тракторе.
novyrusich 04 октября 2018 | 21:55
malanoff: Отличие российской армии от израильской.
В российской армии ЧП- солдат ушел из части взяв оружие с боекомплектом.
В израильской армии ЧП- солдат ушел из части Не взяв оружие с боекомплектом.
всего две буквы разницы в тексте и какая разница в мироощущении.
lisaws 04 октября 2018 | 21:58
traxau_okurka: Вы видели лица пацанов-солдатов, которых, к примеру, выставили в цепь в Питере? На 100% - это срочники. Как в бывших ВВ.
Дедовщину искоренили в РФ?
Не делайте поспешных выводов
tv_victim 04 октября 2018 | 21:37
Кого, интересно, пошлют на переговоры?
vladimir1967 04 октября 2018 | 21:37
Наверно побежал Золотову помогать на переговоры.
cite 04 октября 2018 | 21:42
vladimir1967: А может двинется на Кавказ в качестве подкрепления "храброму" патрону.
vatarasha 04 октября 2018 | 21:42
Устал бедняга сочные отбивные терпеть, бегом к царю золотову....с него начнет отбивать отбивную
cromwel 04 октября 2018 | 21:45
Может Золотовской капусты объелся, живот прихватило. А может Золотов на дуэль вызвал
vadimp 04 октября 2018 | 21:49
" ... из мотострелковой дивизии Нацгвардии ..."
А танковые дивизии в Нацгвардии тож есть?
cromwel 04 октября 2018 | 21:55
А может призыв Золотова метнуться с ним на Кавказ подействовал? .
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 21:57
Если с оружием сбежал, то наверняка дан приказ при малейшем сопротивлении стрелять на поражение..
chernyij 04 октября 2018 | 22:00
Золотов уже выехал?