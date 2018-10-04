Новые обвинения появились в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Начальника инспекции строительного надзора области Танзилию Комкову заподозрили в получении взятки автомобилем «Тойота Венза». Также сотрудники СКР обнаружили факты мошенничества в действиях начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева. Пожар в ТЦ произошел 25 марта, погибли 64 человека. Во время возгорания не сработала система оповещения о возгорании.