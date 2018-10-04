Новые обвинения появились в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
Начальника инспекции строительного надзора области Танзилию Комкову заподозрили в получении взятки автомобилем «Тойота Венза». Также сотрудники СКР обнаружили факты мошенничества в действиях начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева. Пожар в ТЦ произошел 25 марта, погибли 64 человека. Во время возгорания не сработала система оповещения о возгорании.
Комментарии4
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democ 04 октября 2018 | 21:41
Начальников от надзора много, да что толку. Все взяточники поголовно.
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 21:49
А она ещё не под стражей ?! Её, насколько помнится, ещё месяца два назад во взятках уличали ?..
yulya_tsikina__21 04 октября 2018 | 21:51
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chernyij 04 октября 2018 | 21:57
Венза для Танзилии - просто песня.