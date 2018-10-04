Самолет, летевший из Симферополя в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону
Один из пассажиров почувствовал себя плохо. Он летел рейсом авиакомпании «Россия» после проведенной операции. Его в бессознательном состоянии передали медицинской бригаде, рассказали ТАСС представители перевозчика. После этого самолет продолжил полет в Санкт-Петербург.
Комментарии1
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pattrick 04 октября 2018 | 21:36
Один из пассажиров почувствовал себя плохо. Он летел рейсом авиакомпании «Россия» после проведенной операции...
Дай Бог чтобы всё обошлось, чтобы этот человек остался в живых и выздоровел.