Самолет, летевший из Симферополя в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону

Один из пассажиров почувствовал себя плохо. Он летел рейсом авиакомпании «Россия» после проведенной операции. Его в бессознательном состоянии передали медицинской бригаде, рассказали ТАСС представители перевозчика. После этого самолет продолжил полет в Санкт-Петербург.